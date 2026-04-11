У Польщі виявили уламки невідомої ракети

11 квітня 2026, 15:15
з вільних джерел
Про інцидент також повідомлено регіональну прокуратуру, зокрема підрозділ, що займається військовими справами.
У Польщі виявили уламки невідомої ракети, яка, ймовірно, є частиною комплексу ППО, що відбивав напад невідомих дронів восени минулого року.
 
Про це повідомляє "Польське радіо".
 
Повідомляється, що у населеному пункті Ярославець Замостського повіту Люблінського воєводства виявили частину ракети. Власник земельної ділянки одразу звернувся до правоохоронців.
 
На місце інциденту прибула слідча група з підрозділу Військової поліції в Любліні. Як повідомив речник цього підрозділу майор Даміан Станула, основне завдання правоохоронців – ретельно дослідити обставини події. За його словами, фахівці проводять огляд самого об’єкта та території, де його знайшли, обстежують прилеглу місцевість, щоб з’ясувати, чи немає інших подібних уламків, а також опитують свідків. Про інцидент також повідомлено регіональну прокуратуру, зокрема підрозділ, що займається військовими справами.
 
За попередніми даними, знайдений об’єкт є невеликим уламком ракети, яку використовували військово-повітряні сили Польщі для протидії російським безпілотникам, що порушили повітряний простір країни в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року.

 

