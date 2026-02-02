Генсек НАТО Марк Рютте завтра виступить у Верховній Раді України

Він виступить у парламенті під час відкриття 15-ї сесії Верховної Ради.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок, 3 лютого, відвідає Київ, де серед іншого виступить у Верховній Раді України.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

У цей день у парламенті відкривається 15-та сесія Верховної Ради, а серед заходів у порядку денному значиться виступ Рютте.

"Завтра у Верховній Раді України буде виступати генсек НАТО Марк Рютте", - написав Гончаренко.

Також депутат Железняк додав, що буде відкриття сесії, виступ генсека НАТО та ряд процедурних моментів.

Офіційного підтвердження приїзду Рютте поки що не було.

Нагадаємо, у нещодавніх заявах Рютте закликав ЄС відійти від правила "купуй європейське" при закупівлях зброї для України. Він також наголосив, що країни ЄС, які "сидять на запасах перехоплювачів", повинні передати ці ракети Україні.