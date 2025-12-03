Український парламент виключив російську з переліку мов, що потребують особливого захисту

Від тепер ця мова не потребує особливого захисту в Україні.

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Законодавчу ініціативу №14120 підтримали 264 народні депутати.

Мета ухвалення закону це привести положення українського законодавства у відповідність до оновленого перекладу хартії, вдосконалити термінологію та актуалізувати список мов, до яких застосовується режим підтримки та особливого захисту.

Зокрема, зміни торкнулися законів:

"Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин",

"Про національні меншини (спільноти) України",

"Про медіа".

Відповідно до оновленого перекладу, правильна назва документа Європейська хартія регіональних або міноритарних мов.

Тепер хартія застосовуватиметься до наступних мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

У пояснювальній записці зазначається, що російська мова не включена до списку, оскільки через своє історичне панування вона залишається найпоширенішою мовою національних меншин і наразі не вважається загроженою.

