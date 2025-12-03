Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Український парламент виключив російську з переліку мов, що потребують особливого захисту

03 грудня 2025, 18:46
Український парламент виключив російську з переліку мов, що потребують особливого захисту
Фото: з вільних джерел
Від тепер ця мова не потребує особливого захисту в Україні.

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. 

Законодавчу ініціативу №14120 підтримали 264 народні депутати.

Мета ухвалення закону це привести положення українського законодавства у відповідність до оновленого перекладу хартії, вдосконалити термінологію та актуалізувати список мов, до яких застосовується режим підтримки та особливого захисту.

Зокрема, зміни торкнулися законів:

  • "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин",

  • "Про національні меншини (спільноти) України",

  • "Про медіа".

Відповідно до оновленого перекладу, правильна назва документа  Європейська хартія регіональних або міноритарних мов.

Тепер хартія застосовуватиметься до наступних мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

У пояснювальній записці зазначається, що російська мова не включена до списку, оскільки через своє історичне панування вона залишається найпоширенішою мовою національних меншин і наразі не вважається загроженою.

Також раніше в обід Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2026 рік.

 

російська моваВРУ

