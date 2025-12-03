Український парламент виключив російську з переліку мов, що потребують особливого захисту
Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.
Законодавчу ініціативу №14120 підтримали 264 народні депутати.
Мета ухвалення закону це привести положення українського законодавства у відповідність до оновленого перекладу хартії, вдосконалити термінологію та актуалізувати список мов, до яких застосовується режим підтримки та особливого захисту.
Зокрема, зміни торкнулися законів:
-
"Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин",
-
"Про національні меншини (спільноти) України",
-
"Про медіа".
Відповідно до оновленого перекладу, правильна назва документа Європейська хартія регіональних або міноритарних мов.
Тепер хартія застосовуватиметься до наступних мов: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.
У пояснювальній записці зазначається, що російська мова не включена до списку, оскільки через своє історичне панування вона залишається найпоширенішою мовою національних меншин і наразі не вважається загроженою.
