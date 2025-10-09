Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рада схвалила відправку українських військових кораблів до Британії та Туреччини

09 жовтня 2025, 13:45
Фото:pressident.gov.ua
Це рішення має посилити співпрацю з партнерами та зміцнити обороноздатність на тлі триваючої агресії з боку росії.

В четвер, 9 жовтня, Верховна Радапідтримала указ президента про направлення низки бойових кораблів Військово-морських сил України до Великої Британії та Туреччини з метою зміцнення оборонної співпраці та національної безпеки.

За відповідний законопроєкт проголосували 282 народні депутати. 

Документ передбачає схвалення указу президента про відправку підрозділів Збройних сил України до інших держав. Ініціатива була внесена до парламенту 22 вересня.

Згідно з текстом рішення, до Туреччини буде направлено корвет ВМС "Гетьман Іван Мазепа" з екіпажем чисельністю до 106 військовослужбовців. До Великої Британії та Північної Ірландії вирушать п’ять протимінних кораблів — "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь" і "Генічеськ" — кожен зі штатним екіпажем до 39 осіб.

Окрім того, до Британії також вирушить управління 1-го дивізіону протимінних кораблів флотилії ВМС ЗСУ, у складі якого буде штаб протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Як зазначено в пояснювальній записці, місія спрямована на посилення національної безпеки та обороноздатності, стримування збройної агресії проти України, а також покращення процесу отримання та освоєння військової техніки від країн-партнерів.

Конкретна мета та терміни перебування українських підрозділів за кордоном поки що не уточнюються.

 
