За рік армія ворога втратила вбитими та пораненими майже 420 тисяч солдатів
01 січня 2026, 10:21
Фото: Генштаб ЗСУ
росія втратила також понад 1800 танків та більш ніж 14 000 артсистем.
Упродовж 2025 року російська армія втратила вбитими та пораненими майже 420 тисяч солдатів, понад 1800 танків та більш ніж 14 000 артсистем.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу
"Сили оборони України продовжують нищити ворога. За 2025 рік російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі і техніці", – йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що завдяки стійкості й злагодженій професійній роботі усіх складових Сил оборони втрати окупантів за 2025 рік склали:
- Особовий склад – 418 170 убитими та пораненими
- Танки – 1 816
- ББМ – 3 806
- Артсистеми – 14 146
- РСЗВ – 331
- Засоби ППО – 234
- Літаки – 65
- Гелікоптери – 17
- БПЛА оперативного рівня – 77 322
- Крилаті ракети – 1 133
- Підводні човни – 1
- Автотехніка – 39 743
- Спецтехніка – 363.
"Кожен знищений окупант, кожен спалений танк наближає нас до справедливого миру. Дякуємо усім за професійну бойову роботу", – зазначили у Генштабі.