За рік армія ворога втратила вбитими та пораненими майже 420 тисяч солдатів

Упродовж 2025 року російська армія втратила вбитими та пораненими майже 420 тисяч солдатів, понад 1800 танків та більш ніж 14 000 артсистем.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу

"Сили оборони України продовжують нищити ворога. За 2025 рік російські окупанти зазнали значних втрат у живій силі і техніці", – йдеться у повідомленні.