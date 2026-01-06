Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія поширює дезінформацію про українські підрозділи в Ізюмі — ЦПД

06 січня 2026, 12:33
росія поширює дезінформацію про українські підрозділи в Ізюмі — ЦПД
Стоп росія
У ЦПД вказали, що росія може готувати собі так зване "інформаційне алібі".

російські окупаційні структури у Харківській області поширюють повідомлення, що нібито українські підрозділи хімічного, радіаційного та біологічного захисту прибули до міста Ізюм для влаштування "хімічної провокації" протягом 6 - 8 січня. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України назвали ці заяви дезінформацією. 

Вказано, що росіяни можуть готувати інформаційне прикриття для того, щоб здійснити провокацію та виправдати свої дії. У ЦПД наголосили, що окупанти привʼязують "провокацію" до дати Різдва за юліанським календарем.

Зазначається, що пропагандистські заяви росіян не мають жодних доказів та є елементом інформвійни. Водночас Україна та міжнародні організації вже неодноразово фіксували, що окупанти використовують на фронті заборонені хімічні речовини. 

війнадезінформаціяЗСУІзюмросія окупанти

Останні матеріали

Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється