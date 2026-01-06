росія поширює дезінформацію про українські підрозділи в Ізюмі — ЦПД

У ЦПД вказали, що росія може готувати собі так зване "інформаційне алібі".

російські окупаційні структури у Харківській області поширюють повідомлення, що нібито українські підрозділи хімічного, радіаційного та біологічного захисту прибули до міста Ізюм для влаштування "хімічної провокації" протягом 6 - 8 січня. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України назвали ці заяви дезінформацією.

Вказано, що росіяни можуть готувати інформаційне прикриття для того, щоб здійснити провокацію та виправдати свої дії. У ЦПД наголосили, що окупанти привʼязують "провокацію" до дати Різдва за юліанським календарем.

Зазначається, що пропагандистські заяви росіян не мають жодних доказів та є елементом інформвійни. Водночас Україна та міжнародні організації вже неодноразово фіксували, що окупанти використовують на фронті заборонені хімічні речовини.