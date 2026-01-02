Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЗСУ посилили інженерні рубежі та захист від дронів – Сирський

02 січня 2026, 13:34
ЗСУ посилили інженерні рубежі та захист від дронів – Сирський
Фото Міністерства оборони України
Він підкреслив важливість підготовки населених пунктів та уроки оборони Покровсько-Мирноградської агломерації.

У 2025 році в Україні суттєво покращився стан інженерного обладнання оборонних рубежів і системи протидії ворожим дронам. 

Про це оголосив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами Сирського, він заслухав доповіді командувачів угруповань військ та керівництва Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. 

Під час наради обговорили стан облаштування оборонних позицій, ефективність антидронового захисту та готовність населених пунктів до оборони.

Окрему увагу приділили проблемним питанням і визначили конкретні кроки для їхнього розв’язання.

Головнокомандувач наголосив, що підрозділи інженерних військ Сил підтримки ЗСУ у взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують критично важливі завдання. 

Йдеться про створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій.

Сирський зазначив, що упродовж 2025 року виконано значний обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони, а стан фортифікацій та антидронового захисту помітно покращився.

Окремо він звернув увагу на досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, який, за його словами, доводить: своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу значних втрат і зірвати його плани навіть за чисельної переваги.

 
