CУСПІЛЬСТВО

Литва з 2026 року скасовує іспит на водійські права російською мовою

08 грудня 2025, 10:06
Фото: LRT
З наближенням терміну міністерство заявило, що зміна набуде чинності, як і було заплановано – 1 січня 2026 року.

Литва скасує можливість складання російською мовою теоретичного іспиту на право керувати автомобілем з 1 січня 2026 року.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви, пише LRT.

Колишня міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте підписала в грудні 2024 року наказ, згідно з яким з 2025 року теоретичний іспит можна буде складати лише литовською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу, фактично скасувавши російську мову як варіант.

Однак її наступник, соціал-демократ Владислав Кондратович, відклав цю зміну на рік, аргументуючи це тим, що агентствам та автошколам потрібно більше часу та "глибші дискусії".

З наближенням терміну міністерство заявило, що зміна набуде чинності, як і було заплановано – 1 січня 2026 року. 

"Ми готові до змін у теоретичному іспиті – вони відбудуться саме так, як і планувалося", – повідомило міністерство литовському мовнику. 

Деякі автошколи вважають, що заборона є непотрібною, і не повідомляють про різке зростання кількості російськомовних студентів, які бажають скласти іспит до закінчення терміну.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що Regitra, національне агентство з питань транспортних засобів та ліцензування, продовжуватиме проводити іспити англійською мовою та додасть іспанську, французьку та польську мови.

Нові мови зараз проходять тестування перед тим, як бути інтегрованими в систему іспитів. Тим часом кандидати, які складають іспит, можуть скористатися допомогою перекладача будь-якою мовою ЄС.

Як зазначається, минулого року теоретичні іспити, що проводилися російською мовою, склали 13 378 і становили 9,7% від загальної кількості. До середини листопада цього року майбутні водії склали іспит російською мовою 14 470 разів (порівняно з 10 961 за той самий період у 2024 році).

Литваіспитросійська моваводійські права

