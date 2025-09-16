ВРУ офіційно відновила прямі трансляції засідань

Пленарні засідання відновились після майже чотирирічної перерви.

Сьогодні, 16 вересня, коли засідання парламенту вперше з початку повномасштабної війни транслюється наживо на телеканалі "Рада" після майже чотирирічної паузи, спричиненої питаннями безпеки під час війни

Про це стало відомо у вівторок.

За весь період воєнного стану телеканал "Рада" раніше транслював пленарні засідання лише одного разу - 31 липня 2025 року, коли депутати голосували за відновлення незалежності НАБУ та САП.

Прямі трансляції були припинені після початку широкомасштабного вторгнення росії з міркувань безпеки, а доступ журналістів до сесійної зали було обмежено.

На початку вересня парламент ухвалив рішення відновити онлайн-трансляції пленарних засідань, а також скасував годинний мораторій на висвітлення новин із парламенту після закінчення сесії. Це сприятиме більшій відкритості та прозорості роботи Верховної Ради.