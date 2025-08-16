ЄС скликає позачергову зустріч через переговори Трампа і путіна
На тлі зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром путіним, а також після його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, країни Європейського Союзу проведуть позачергову відеоконференцію.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
Зустріч відбудеться в онлайн-форматі 16 серпня.
Як зазначено в анонсі, єдиною темою обговорення стане агресія росії проти України.
Формат передбачає неформальний обмін думками між представниками держав-членів ЄС та лідерами НАТО.
Зранку Зеленський провів телефонну розмову із Трампом та європейськими лідерами.