ЄС скликає позачергову зустріч через переговори Трампа і путіна

Вона відбудеться сьогодні в онлайн форматі.

На тлі зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром путіним, а також після його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, країни Європейського Союзу проведуть позачергову відеоконференцію.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі 16 серпня.

Як зазначено в анонсі, єдиною темою обговорення стане агресія росії проти України.

Формат передбачає неформальний обмін думками між представниками держав-членів ЄС та лідерами НАТО.

Зранку Зеленський провів телефонну розмову із Трампом та європейськими лідерами.