Зеленський провів телефонну розмову із Трампом та європейськими лідерами

16 серпня 2025, 10:05
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Вони проговорили понад півтори години.

Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп уранці 16 серпня провели телефонну розмову. 

Про це повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам. 

За його словами, ініціатором дзвінка був Дональд Трамп, а під час розмови також були на зв'язку кілька лідерів країн НАТО. 

Зеленський заявив, що Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації. 

"Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього", - додав він.

За його словами, відбуласт тривала й змістовну розмову з президентом Трампом - першу в форматі тет-а-тет, а згодом за участі європейських лідерів. Загалом говорили понад півтори години, з яких близько години. безпосередньо з президентом Трампом.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", - зазначив президент України. 
 
Він додав, що важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою.
 
"Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.
Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!", - підсумував Зеленський. 

 

У Білому домі та Офісі президента України підтвердили факт розмови, зазначивши, що вона була "тривалою". 

 

 
