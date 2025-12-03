Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2026 рік

03 грудня 2025, 16:02
Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2026 рік
Фото:pressident.gov.ua
В ньому передбачені видатки на освіту, охорону здоров’я, житло для ВПО та безпечні умови у дитсадках.

В середу, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2026 рік, який передбачає збереження ключових соціальних та інфраструктурних пріоритетів. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів

Про це йшлося під час трансляції засідання парламенту.

Доходи бюджету заплановані на рівні 2 трлн 918 млрд грн, видатки - 4 трлн 781 млрд грн. У другому читанні збільшено видатки на резервний фонд на 19 млрд грн. 

Також передбачене поетапне підвищення зарплат педагогічних та науково-педагогічних працівників, фінансування придбання пасажирських вагонів, реалізації житлової політики держави та компенсації майнових втрат суб’єктів господарювання через військові ризики на суму 1 млрд грн.

Додатково на облаштування безпечних умов у дитсадочках передбачено 1 млрд грн, на відновлення освітньої спроможності вищих навчальних закладів - 500 млн грн, на реконструкцію Харківської обласної дитячої лікарні - 500 млн грн, на житло для внутрішньо переміщених осіб - 500 млн грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що під час розгляду бюджету в Бюджетному комітеті було ухвалено залишити 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у місцевих бюджетах, щоб ці кошти могли спрямовуватися на компенсацію різниці тарифів та інших місцевих витрат.

 
ВРУбюджет

Останні матеріали

Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється