В ньому передбачені видатки на освіту, охорону здоров’я, житло для ВПО та безпечні умови у дитсадках.

В середу, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2026 рік, який передбачає збереження ключових соціальних та інфраструктурних пріоритетів. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів

Про це йшлося під час трансляції засідання парламенту.

Доходи бюджету заплановані на рівні 2 трлн 918 млрд грн, видатки - 4 трлн 781 млрд грн. У другому читанні збільшено видатки на резервний фонд на 19 млрд грн.

Також передбачене поетапне підвищення зарплат педагогічних та науково-педагогічних працівників, фінансування придбання пасажирських вагонів, реалізації житлової політики держави та компенсації майнових втрат суб’єктів господарювання через військові ризики на суму 1 млрд грн.

Додатково на облаштування безпечних умов у дитсадочках передбачено 1 млрд грн, на відновлення освітньої спроможності вищих навчальних закладів - 500 млн грн, на реконструкцію Харківської обласної дитячої лікарні - 500 млн грн, на житло для внутрішньо переміщених осіб - 500 млн грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що під час розгляду бюджету в Бюджетному комітеті було ухвалено залишити 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у місцевих бюджетах, щоб ці кошти могли спрямовуватися на компенсацію різниці тарифів та інших місцевих витрат.