ЄС відзначив рішення Верховної Ради

Кос заявила, що закони допоможуть розблокувати фінансову допомогу Україні.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала ухвалення Верховною Радою пакета законів, необхідних для євроінтеграції України та отримання міжнародної фінансової допомоги.

Відповідну заяву вона оприлюднила у соцмережі X (Twitter).

Кос відзначила позитивний прогрес після голосування 7 квітня та подякувала спікеру Руслану Стефанчуку і прем’єрці Юлії Свириденко за лідерство.

За її словами, ухвалені рішення допоможуть розблокувати понад 2 млрд євро фінансування від ЄС і МВФ для покриття бюджетних потреб України до літа, а також підтверджують відданість парламенту курсу на євроінтеграцію.

Позитивно результати голосування також оцінила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.