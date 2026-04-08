ЄС відзначив рішення Верховної Ради
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала ухвалення Верховною Радою пакета законів, необхідних для євроінтеграції України та отримання міжнародної фінансової допомоги.
Відповідну заяву вона оприлюднила у соцмережі X (Twitter).
Кос відзначила позитивний прогрес після голосування 7 квітня та подякувала спікеру Руслану Стефанчуку і прем’єрці Юлії Свириденко за лідерство.
За її словами, ухвалені рішення допоможуть розблокувати понад 2 млрд євро фінансування від ЄС і МВФ для покриття бюджетних потреб України до літа, а також підтверджують відданість парламенту курсу на євроінтеграцію.
Позитивно результати голосування також оцінила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.