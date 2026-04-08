Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС відзначив рішення Верховної Ради

08 квітня 2026, 21:01
ЄС відзначив рішення Верховної Ради
Фото:pressident.gov.ua
Кос заявила, що закони допоможуть розблокувати фінансову допомогу Україні.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала ухвалення Верховною Радою пакета законів, необхідних для євроінтеграції України та отримання міжнародної фінансової допомоги.

Відповідну заяву вона оприлюднила у соцмережі X (Twitter).

Кос відзначила позитивний прогрес після голосування 7 квітня та подякувала спікеру Руслану Стефанчуку і прем’єрці Юлії Свириденко за лідерство.

За її словами, ухвалені рішення допоможуть розблокувати понад 2 млрд євро фінансування від ЄС і МВФ для покриття бюджетних потреб України до літа, а також підтверджують відданість парламенту курсу на євроінтеграцію.

Позитивно результати голосування також оцінила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

 
ВРУЄвросоюз

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється