Франція і Німеччина не дійшли згоди щодо місії в Ормузькій протоці – Bloomberg

17 квітня 2026, 15:38
Франція і Німеччина не дійшли згоди щодо місії в Ормузькій протоці – Bloomberg
Ключова суперечка – роль США у можливій безпековій операції.

Франція та Німеччина мають різні підходи до участі Європи у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

Головна розбіжність стосується ролі США у потенційній місії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає за залучення Вашингтона, тоді як президент Франції Емманюель Макрон наполягає на форматі за участі лише "невоюючих" країн.

Водночас, за даними агентства, реалізація будь-якої європейської ініціативи можлива лише після стабілізації ситуації в Ірані.

Очікується, що питання обговорять під час зустрічі в Парижі за участі Макрона, Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та глави уряду Італії Джорджії Мелоні. Частина лідерів долучиться до переговорів онлайн, щоб узгодити можливий внесок своїх країн.

Серед пріоритетів, які планують обговорити – розмінування акваторії, гарантії вільного проходу суден без додаткових зборів та захист міжнародних правил судноплавства.

Як зазначає видання, розбіжності між союзниками підкреслюють складність вироблення спільної позиції на тлі критики з боку президента США Дональда Трампа, який раніше закликав Європу активніше долучатися до протидії Ірану. Також він пропонував запровадити мита для суден у протоці – ідею, яку Франція не підтримує.

 

