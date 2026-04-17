Франція і Німеччина не дійшли згоди щодо місії в Ормузькій протоці – Bloomberg
Франція та Німеччина мають різні підходи до участі Європи у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела.
Головна розбіжність стосується ролі США у потенційній місії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступає за залучення Вашингтона, тоді як президент Франції Емманюель Макрон наполягає на форматі за участі лише "невоюючих" країн.
Водночас, за даними агентства, реалізація будь-якої європейської ініціативи можлива лише після стабілізації ситуації в Ірані.
Очікується, що питання обговорять під час зустрічі в Парижі за участі Макрона, Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та глави уряду Італії Джорджії Мелоні. Частина лідерів долучиться до переговорів онлайн, щоб узгодити можливий внесок своїх країн.
Серед пріоритетів, які планують обговорити – розмінування акваторії, гарантії вільного проходу суден без додаткових зборів та захист міжнародних правил судноплавства.
Як зазначає видання, розбіжності між союзниками підкреслюють складність вироблення спільної позиції на тлі критики з боку президента США Дональда Трампа, який раніше закликав Європу активніше долучатися до протидії Ірану. Також він пропонував запровадити мита для суден у протоці – ідею, яку Франція не підтримує.
Нагадаємо, що днями Іран висунув умови для відкриття Ормузької протоки.