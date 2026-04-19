Трамп відмовився від ідеї захопити острів Харк в Ірані – WSJ

Президент США Дональд Трамп не підтримав ідею захопити острів Харк в Ірані, оскільки він побоювався значних втрат серед американських солдатів.

У матеріалі видання описано докладний розбір, що відбувалося за лаштунками в адміністрації Трампа вже під час війни з Іраном, як лідер реагував на втрати США і чому робив ті чи інші заяви.

Джерела розповіли, що Трамп відчуває страх перед відправленням військ у небезпечні зони, де дехто з них отримає поранення, а дехто й зовсім не повернеться додому. Власне, як це було і з іншими президентами, які вирішили брати участь у війнах. Продовжуючи контекст страху WSJ пише, що Трамп "чинив опір відправці американських солдатів для захоплення острова Харк", який є відправною точкою для 90% іранського експорту нафти.

Хоча йому і говорили, що місія увінчається успіхом і захоплення території забезпечить США доступ до протоки, але він побоювався неприйнятно великих втрат серед американців.

"Вони стануть легкою мішенню", – сказав Трамп, якого процитували співрозмовники The Wall Street Journal.

Також джерела розповіли, що Трамп кілька годин кричав на своїх помічників, коли дізнався, що в Ірані був збитий американський літак, а двоє льотчиків зникли безвісти. Він вимагав, щоб військові негайно вирушили за ними. За словами співрозмовників, у його голові постійно крутилися образи іранської кризи із заручниками 1979 року – одного з найбільших провалів міжнародної політики президентства за останній час.