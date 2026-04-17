"Тримайтеся подалі" – Трамп різко відповів НАТО щодо Ормузу

Сполучені штати заявили про самостійні дії в регіоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги країн НАТО у ситуації навколо Ормузької протоки та відкинув відповідні пропозиції союзників.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Тепер, коли ситуація в Ормузькій протоці вирішилася, мені зателефонували з НАТО і запитали, чи не потрібна нам допомога. Я СКАЗАВ ЇМ ТРИМАТИСЯ ПОДАЛІ, ХІБА ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ НАПОВНИТИ СВОЇ КОРАБЛІ НАФТОЮ. Вони виявилися ні на що не придатними, коли це було потрібно, – паперовий тигр!" – йдеться у дописі.

За його словами, представники НАТО нібито зверталися до Вашингтона з пропозицією підтримки, однак він відповів їм триматися подалі.

Трамп також різко розкритикував ефективність союзників, заявивши, що вони виявилися неготовими, коли це було потрібно.

Його заява пролунала на тлі зустрічі у Парижі, де низка світових лідерів координує дії щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Водночас раніше Іран заявив про відкриття протоки для комерційного судноплавства на період перемир’я в Лівані, тоді як США наголошують, що ситуація залишається предметом переговорів і контролю.

Окремо Трамп заявляв, що обмежувальні заходи щодо іранських портів діятимуть до повного виконання умов потенційної угоди між США та Іраном.

Також відомо, що Зеленський візьме участь у міжнародній відеоконференції, присвяченій ситуації в Ормузькій протоці та відновленню свободи судноплавства.