10 травня 2026, 19:13
Танкер із Катару вперше пройшов Ормузьку протоку після ескалації – Bloomberg
Судно Al Kharaitiyat залишило Ормузьку протоку та прямує до Пакистану.

Катар вперше від початку ескалації з Іраном зміг провести танкер зі скрапленим природним газом через Ормузьку протоку. 

Це може свідчити про часткове відновлення експорту енергоносіїв із регіону, пише агенція Bloomberg.

За даними відстеження суден, СПГ-танкер Al Kharaitiyat, завантажений на терміналі Рас-Лаффан, уже залишив Ормузьку протоку та перебуває в Оманській затоці. Його кінцевим пунктом призначення вказано Пакистан.

У агентстві зазначають, що судно, ймовірно, скористалося північним маршрутом уздовж узбережжя Ірану, який міг бути погоджений із Тегераном.

Танкер належить катарській компанії Nakilat, однак у Nakilat та QatarEnergy ситуацію поки не коментують.

Від початку конфлікту Ормузька протока була фактично перекрита для судноплавства, що призвело до різкого скорочення поставок СПГ та зростання світових цін на газ.

Водночас у виданні наголошують, що один успішний рейс не означає повного відновлення експорту: до ескалації через протоку щодня проходили близько трьох СПГ-танкерів.

Раніше Катар вже кілька разів намагався вивезти газ через Ормузьку протоку, однак судна були змушені повертатися назад.

Раніше стало відомо, що Іран ввів нові правила в Ормузькій протоці.

 

