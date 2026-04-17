Світова зустріч щодо Ормузу відбудеться за участі Зеленського

Лідери координуватимуть безпеку в протоці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що візьме участь у міжнародній відеоконференції, присвяченій ситуації в Ормузькій протоці та відновленню свободи судноплавства.

Про це він сказав у відеозверненні 17 квітня.

За словами глави держави, у зустрічі братимуть участь кілька світових лідерів для координації дій, спрямованих на забезпечення безпеки в стратегічно важливому морському регіоні.

Зеленський наголосив, що безпека на морі є глобальною цінністю, а не локальною проблемою окремих держав.

Він також провів паралелі з ситуацією в Чорному морі у 2022–2023 роках, коли Україна, за його словами, змогла подолати спроби блокади з боку росії.

"Безпеку треба захищати спільно", – зазначив президент, висловивши сподівання на узгоджені та сильні рішення міжнародних партнерів щодо поточних викликів.

Зазначимо, що по обіді Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки для всіх комерційних суден на час дії режиму припинення вогню в Лівані.