Влада Ірану відмовилася передавати США збагачений уран

19 квітня 2026, 12:25
Фото: DW
В Ірані пояснили, чому не проводять поки що очних зустрічей зі США.
Заступник глави МЗС Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що Тегеран не передасть збагачений уран своєї країни Сполученим Штатам.
 
Про це повідомляє Associated Press.
 
"Можу вас запевнити, що збагачені матеріали не постачатимуться до США. Це неприйнятно, і я можу запевнити вас, що ми не будемо приймати неприйнятні варіанти", – сказав чиновник, відкинувши тим самим заяви президента США Дональда Трампа.
 
Як відомо, у п'ятницю Трамп заявив, що США увійдуть до Ірану і "заберуть увесь ядерний пил", маючи на увазі 440 кг збагаченого урану, який, імовірно, зберігається під ядерними об'єктами, сильно пошкодженими ударами США влітку 2025 року. Повертаючись до інтерв'ю, Хатібзаде зазначив, що між сторонами відбулося багато обмінів повідомленнями, однак він звинуватив Вашингтон у тому, що той наполегливо наполягає на вимогах, які Тегеран вважає надмірними.
 
"Ми ще не готові до реальної зустрічі, тому що є питання, щодо яких американці ще не відмовилися від своєї максималістської позиції", - сказав заступник глави МЗС, додавши, що Іран прагне завершити "рамкову угоду", перш ніж особисто зустрічатися.
 
Він не став вдаватися до подробиць переговорів зі США або говорити про те, які питання залишаються невирішеними, але закликав Вашингтон врахувати побоювання Ірану, включно з санкціями, які введено проти країни. Також він розповів, що в рамках переговорів зі США буде запроваджено "новий протокол" для Ормузької протоки, підкресливши, що водний шлях "залишиться відкритим і безпечним для всього цивільного судочинства".
 
На запитання про те, чи відповість Іран на відновлення нападів Ізраїлю на Ліван, незважаючи на досягнуте між ними перемир'я, Хатібзаде сказав, що в Тегерана немає іншого вибору, "окрім як раз і назавжди зупинити агресорів".
