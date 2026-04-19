Поліціянтів у Києві звинуватили у "втечі" під час теракту

19 квітня 2026, 10:51
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
Глава МВС наказав провести службове розслідування.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко дав доручення голові Нацполіції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліціянтів під час теракту в Києві 18 квітня.
 
Про це Клименко написав у соцмережах
 
""Служити та захищати” – не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо — в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей", – заявив міністр.
 
Він доручив надати всю інформацію про інцидент Державному бюро розслідувань. А також заявив, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією.
 
Зазначимо, у соцмережах поширилися відео стрілянини на вулицях Києва з боку нападника, який пізніше разом із заручниками зачинився в приміщенні супермаркету. На поширених кадрах двоє поліціянтів перебувають біля людини, що сидить на вулиці. А після того, як чують постріли, розбігають убоки, залишивши людину саму.
 
На записі чутно крики та постріли, а один з чоловіків у цивільному одязі, що тікає від пострілів, падає на землю.
 
Нагадаємо, що вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва невідомий чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Під час штурму його ліквідували.
