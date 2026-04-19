Поліціянтів у Києві звинуватили у "втечі" під час теракту
19 квітня 2026, 10:51
Глава МВС наказав провести службове розслідування.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко дав доручення голові Нацполіції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліціянтів під час теракту в Києві 18 квітня.
Про це Клименко написав у соцмережах
""Служити та захищати” – не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо — в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей", – заявив міністр.
Він доручив надати всю інформацію про інцидент Державному бюро розслідувань. А також заявив, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією.
Зазначимо, у соцмережах поширилися відео стрілянини на вулицях Києва з боку нападника, який пізніше разом із заручниками зачинився в приміщенні супермаркету. На поширених кадрах двоє поліціянтів перебувають біля людини, що сидить на вулиці. А після того, як чують постріли, розбігають убоки, залишивши людину саму.
На записі чутно крики та постріли, а один з чоловіків у цивільному одязі, що тікає від пострілів, падає на землю.
Нагадаємо, що вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва невідомий чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Під час штурму його ліквідували.