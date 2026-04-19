Поліціянтів у Києві звинуватили у "втечі" під час теракту

Глава МВС наказав провести службове розслідування.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко дав доручення голові Нацполіції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліціянтів під час теракту в Києві 18 квітня.

Про це Клименко написав у соцмережах

""Служити та захищати” – не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо — в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей", – заявив міністр.

Він доручив надати всю інформацію про інцидент Державному бюро розслідувань. А також заявив, що результати та рішення службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією.