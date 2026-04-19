Україна закликала США відновити санкції проти російської нафти

19 квітня 2026, 09:55
Україна закликала США відновити санкції проти російської нафти
російський представник уже назвав нафтове виключення "співпрацею".

Амбасадорка України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти.

Про це вона написала у соцмережі X.

Вона наголосила, що не можна дозволяти росії отримувати вигоду від дій Ірану.

"Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти й нафтопродуктів. У наших спільних інтересах обмежити фінансування, яке росія використовує для своїх атак на Україну для допомоги противникам США", – заявила Стефанішина.
 
Амбасадорка вважає, що якщо росія побачить, що дестабілізація й розпалювання війни є вигідними, нові проблеми у світі не змусять себе чекати.
 
"російський представник уже назвав скасування обмежень на нафту "співпрацею", – вказала вона.
 
Нагадаємо, що на тлі війни США й Ізраїлю з Іраном із 1 березня практично зупинилося судноплавство в Ормузькій протоці – одному з найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою, яким щодня проходять мільйони барелів сирої нафти й нафтопродуктів із країн Близького Сходу до Азії, Європи й США. Ціни на нафту різко почали зростати.

 

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
