Україна закликала США відновити санкції проти російської нафти

Амбасадорка України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти.

Про це вона написала у соцмережі X.

Вона наголосила, що не можна дозволяти росії отримувати вигоду від дій Ірану.

"Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти й нафтопродуктів. У наших спільних інтересах обмежити фінансування, яке росія використовує для своїх атак на Україну для допомоги противникам США", – заявила Стефанішина.

Амбасадорка вважає, що якщо росія побачить, що дестабілізація й розпалювання війни є вигідними, нові проблеми у світі не змусять себе чекати.

"російський представник уже назвав скасування обмежень на нафту "співпрацею", – вказала вона.

Нагадаємо, що на тлі війни США й Ізраїлю з Іраном із 1 березня практично зупинилося судноплавство в Ормузькій протоці – одному з найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою, яким щодня проходять мільйони барелів сирої нафти й нафтопродуктів із країн Близького Сходу до Азії, Європи й США. Ціни на нафту різко почали зростати.