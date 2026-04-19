Україна закликала США відновити санкції проти російської нафти
19 квітня 2026, 09:55
Амбасадорка України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти.
Про це вона написала у соцмережі X.
Вона наголосила, що не можна дозволяти росії отримувати вигоду від дій Ірану.
"Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти й нафтопродуктів. У наших спільних інтересах обмежити фінансування, яке росія використовує для своїх атак на Україну для допомоги противникам США", – заявила Стефанішина.
Амбасадорка вважає, що якщо росія побачить, що дестабілізація й розпалювання війни є вигідними, нові проблеми у світі не змусять себе чекати.
"російський представник уже назвав скасування обмежень на нафту "співпрацею", – вказала вона.
Нагадаємо, що на тлі війни США й Ізраїлю з Іраном із 1 березня практично зупинилося судноплавство в Ормузькій протоці – одному з найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою, яким щодня проходять мільйони барелів сирої нафти й нафтопродуктів із країн Близького Сходу до Азії, Європи й США. Ціни на нафту різко почали зростати.