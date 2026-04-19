В росії підтвердили атаку БПЛА на порт в Єйську

Після атаки дронів виникла пожежа.

Увечері 18 квітня в районі морського порту російського міста Єйськ зафіксували падіння уламків безпілотника.

Про це повідомили в оперштабі Краснодарського краю.

За попередніми даними, інформації про постраждалих наразі немає.

Там стверджують, що пожеж після "падіння уламків БпЛА" не було. Місцеві служби з’ясовують обставини події.

Щороку через морський порт в Єйську проходить від трьох до 4,5 млн тонн вантажів, переважно із зерном, вугіллям, нафтопродуктами, а також металами. Він відіграє важливу роль у логістиці Азово-Чорноморського басейну. Також вантажі з Єйського морського порту доставляють до країн Середземного моря, наприклад, до Єгипту.

