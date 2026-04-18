ЗСУ вдарили по чотирьох нафтових об'єктах росії

Українські військові атакували нафтопереробні підприємства в Самарській, Ленінградській областях та Краснодарському краї.

Збройні Сили України завдали ударів по чотирьох ключових об'єктах російської нафтопереробної галузі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Самарській області масштабні пожежі спалахнули на територіях двох нафтопереробних заводів, "Сизранського" та "Новокуйбишевського", після прямих влучань. Крім того, українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорєцк" у Краснодарському краї та нафтоналивний термінал "РПК-Висоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області.

У Генштабі наголосили, що всі атаковані об'єкти росіяни використовували для забезпечення потреб своїх збройних сил.

Окрім ударів по нафтовій інфраструктурі, сили оборони атакували місце зберігання пально-мастильних матеріалів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Під удари також потрапили ремонтні підрозділи армії рф у районах Токмака Запорізької області, Графського та Мангуша Донецької області.