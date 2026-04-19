Дубай повертається до нормального життя після обстрілів Ірану

19 квітня 2026, 10:19
© Emporis
Дубайські школи та заклади вищої освіти відновлюють очне навчання, а частина компаній переводить співробітників назад в офіси.

Частина громади експатів Дубая, які тимчасово виїхали під час війни в Близькому Сході, повертаються до міста. Це відбувається на тлі припинення вогню, про яке раніше домовилися Тегеран і Вашингтон. 

Про це пише Business Insider, назвавши те, що відбувається, обережним поверненням.
 
Двері шкіл у Дубаї знову відчиняються, а працівники поступово повертаються до особистих зустрічей.  Управління знань та розвитку людини, яке контролює приватну освіту в Дубаї, оголосило, що школи та вищі навчальні заклади відновлять очне навчання з понеділка. Шкільні автобусні перевезення також відновляться цього дня.
 
Уряд ОАЕ порадив працівникам приватного сектору працювати віддалено протягом кількох днів після початку війни. Хоча деякі співробітники повернулися в офіси ще на початку конфлікту, все більше людей, судячи з усього, починають працювати в штатному режимі зараз. Обсяги відправлень до ОАЕ скоротилися на 50% у перший тиждень війни, а в другий тиждень залишилися на колишньому рівні. Зараз їх кількість знову зростає, але частково це пов’язано з тим, що родичі надсилають подарунки та посилки з необхідними речами своїм близьким в ОАЕ.
 
Тим, хто залишається в Дубаї, слід зберігати обережність. Сенді Занелла, яка планує повернутися цими вихідними, сказала, що з нетерпінням чекає на повернення до свого звичного життя в Дубаї. Однак через невизначеність щодо перемир’я вона поки що не впевнена, чи варто відправляти дітей до школи на повний день.
 
"Це те, що я не можу контролювати. Я довіряю вчителям і всьому іншому, але занадто багато годин, коли можуть лунати тривоги та попередження", – сказала жінка.
 
Серед сімей з високими доходами відбувся перехід від реактивного прийняття рішень до планування на випадок непередбачених обставин.
 
"Сім’ї дедалі частіше замислюються над тим, як забезпечити стабільність для дітей: чи то залишитися на місці, маючи належну підтримку, чи то знайти тимчасовий альтернативний варіант, доки ситуація в Дубаї не проясниться", – зазначив Ангус Гібсон, зазначив засновник і директор Treberys Private, приватної консалтингової компанії з питань освіти та переїзду

 

