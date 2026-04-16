Танкер тіньового флоту росії залишив води Франції після сплати штрафу

Попри звільнення, Deyna залишатиметься під наглядом морських служб до повного виходу з вод під юрисдикцією Франції.

російський танкер Deyna, затриманий французькими військовими у березні, вийшов із територіальних вод Франції після того, як компанія-власник сплатила судовий штраф.

Про це повідомила Середземноморська префектура Франції.

Судно затримали 20 березня, його запідозрили у використанні фальшивого прапора. Танкер йшов під прапором Мозамбіку з російського Мурманська. 23 березня Марсельський суд засудив компанію-власника до сплати штрафу. Після того як кошти надійшли на рахунки французького агентства з управління арештованими активами, префект Буш-дю-Рон зняв арешт із судна.

Компанія також зобов'язалась якнайшвидше отримати новий прапор. Попри звільнення, Deyna залишатиметься під наглядом морських служб до повного виходу з вод під юрисдикцією Франції.

Це вже третій танкер російського тіньового флоту, затриманий Францією з вересня минулого року. Раніше французький суд засудив до року ув'язнення китайського капітана танкера Boracay, захопленого біля берегів Бретані. У січні Франція спільно з Британією затримала танкер Grinch поблизу берегів Іспанії, він перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії.

Тим часом Британія пішла далі, вона дозволила своїм військовим здійснювати абордаж суден російського тіньового флоту у британських водах.