Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Танкер тіньового флоту росії залишив води Франції після сплати штрафу

16 квітня 2026, 10:24
Фото: ООС
Попри звільнення, Deyna залишатиметься під наглядом морських служб до повного виходу з вод під юрисдикцією Франції.

російський танкер Deyna, затриманий французькими військовими у березні, вийшов із територіальних вод Франції після того, як компанія-власник сплатила судовий штраф.

Про це повідомила Середземноморська префектура Франції.

Судно затримали 20 березня, його запідозрили у використанні фальшивого прапора. Танкер йшов під прапором Мозамбіку з російського Мурманська. 23 березня Марсельський суд засудив компанію-власника до сплати штрафу. Після того як кошти надійшли на рахунки французького агентства з управління арештованими активами, префект Буш-дю-Рон зняв арешт із судна.

Компанія також зобов'язалась якнайшвидше отримати новий прапор. Попри звільнення, Deyna залишатиметься під наглядом морських служб до повного виходу з вод під юрисдикцією Франції.

Це вже третій танкер російського тіньового флоту, затриманий Францією з вересня минулого року. Раніше французький суд засудив до року ув'язнення китайського капітана танкера Boracay, захопленого біля берегів Бретані. У січні Франція спільно з Британією затримала танкер Grinch поблизу берегів Іспанії, він перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії.

Тим часом Британія пішла далі, вона дозволила своїм військовим здійснювати абордаж суден російського тіньового флоту у британських водах.

Франціясанкціїтіньовий фолот рф

Останні матеріали

Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється