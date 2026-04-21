Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

21 квітня 2026, 10:06
Польща може приєднатися до ядерних навчань Франції
Фото: з вільних джерел
Переговори ведуть Туск і Макрон.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Франції Еммануель Макрон обговорили можливість проведення спільних ядерних навчань у межах французької ініціативи зі зміцнення європейського стримування. 

Про це йдеться в матеріалі Politico.

За словами Макрона, співпраця може включати обмін інформацією та участь союзників у спільних навчаннях. Йдеться про розширення ролі європейських країн у системі ядерного стримування, де Франція наразі є єдиною ядерною державою в ЄС.

Польща вже заявила про готовність долучитися до цієї ініціативи. Туск підкреслив, що країна зацікавлена у посиленні стримування на тлі загроз із боку рф.

Водночас він зазначив, що не підтримує ідею розміщення французьких літаків із ядерною зброєю на території Польщі. 

"Наявність Rafale з атомними бомбами над Польщею – не моя мрія", – сказав прем’єр.

Франція наполягає, що контроль над її ядерною зброєю залишатиметься за Парижем, однак допускає розміщення носіїв у країнах-союзниках у майбутньому.

Окрім цього, сторони домовилися поглибити оборонну співпрацю, зокрема у сфері військового планування та космічних технологій. Очікується, що до кінця року Польща придбає французький військовий телекомунікаційний супутник, а також буде представлено спільний план оборонної співпраці на 2026–2028 роки.

Зазначимо, що вчора Макрон прибув на саміт у Польщу

 

ПольщаФранціяядерні навчання

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється