Макрон прибув на саміт у Польщу

Переговори з Туском проходять у Гданську.

Президент Франції Емманюель Макрон прибув із візитом до польського Гданська, де зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Візит відбувається в межах польсько-французького міжурядового саміт, інформує радіо RMF24.

Візит Макрона приурочений до Дня польсько-французької дружби, а також покликаний активізувати двосторонню співпрацю. Це перший міжурядовий саміт після підписання угоди про посилену співпрацю між країнами 9 травня 2025 року в Нансі.

Документ передбачає взаємні гарантії безпеки, співпрацю у протидії гібридним загрозам, розвиток оборонної промисловості, а також партнерство в економіці, сільському господарстві та науці.

Першим пунктом програми стала участь Макрона у церемонії на Французькому військовому кладовищі в Гданськ, де поховані, зокрема, солдати армії Наполеона Бонапарта.

У межах саміту запланована зустріч Макрона і Туска віч-на-віч. Також вони мають покласти квіти до Пам’ятника загиблим суднобудівникам 1970 року та відвідати Європейський центр Солідарності.

Пленарне засідання делегацій розпочалося о 14:45 за місцевим часом. Сторони обговорюють двосторонні відносини, безпекові виклики в Європі, а також співпрацю в межах трансатлантичного партнерства. У зустрічах беруть участь представники міністерств закордонних справ, оборони, енергетики та культури обох країн.