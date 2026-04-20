Макрон прибув на саміт у Польщу

20 квітня 2026, 15:03
Макрон. Париж
Переговори з Туском проходять у Гданську.

Президент Франції Емманюель Макрон прибув із візитом до польського Гданська, де зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. 

Візит відбувається в межах польсько-французького міжурядового саміт, інформує радіо RMF24.

Візит Макрона приурочений до Дня польсько-французької дружби, а також покликаний активізувати двосторонню співпрацю. Це перший міжурядовий саміт після підписання угоди про посилену співпрацю між країнами 9 травня 2025 року в Нансі.

Документ передбачає взаємні гарантії безпеки, співпрацю у протидії гібридним загрозам, розвиток оборонної промисловості, а також партнерство в економіці, сільському господарстві та науці.

Першим пунктом програми стала участь Макрона у церемонії на Французькому військовому кладовищі в Гданськ, де поховані, зокрема, солдати армії Наполеона Бонапарта.

У межах саміту запланована зустріч Макрона і Туска віч-на-віч. Також вони мають покласти квіти до Пам’ятника загиблим суднобудівникам 1970 року та відвідати Європейський центр Солідарності.

Пленарне засідання делегацій розпочалося о 14:45 за місцевим часом. Сторони обговорюють двосторонні відносини, безпекові виклики в Європі, а також співпрацю в межах трансатлантичного партнерства. У зустрічах беруть участь представники міністерств закордонних справ, оборони, енергетики та культури обох країн.

 

Останні матеріали

Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Більше публікацій

