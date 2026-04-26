Мадяр заявив про втечу олігархів Орбана

За його словами, пов’язані з владою бізнесмени виводять кошти до третіх країн.

Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що бізнесмени з оточення чинного прем’єра Віктора Орбана масово виводять кошти до третіх країн і можуть готуватися до виїзду з країни.

Про це йдеться у відеозверненні політика на Facebook-сторінці.

Він закликав правоохоронні органи до арештів та замороження активів.

За словами Мадяра, угорські олігархи, пов’язані з Орбаном, переказують значні суми до Об’єднаних Арабських Еміратів, Уругваю, США та інших країн. Він стверджує, що частина з них уже залишила Угорщину.

Зокрема, політик заявив, що родина бізнесмена Лоренца Месароша нібито готується до виїзду до Дубая найближчим часом.

Мадяр закликав керівництво Національної податкової та митної адміністрації заморозити кошти, які він назвав «виведеними незаконно», а також звернувся до правоохоронців із вимогою запобігти можливому виїзду фігурантів.

"Я закликаю генерального прокурора, поліцію та податкову службу заарештувати осіб, які завдали шкоди угорському суспільству, і не допустити їх втечі до країн, з якими відсутні механізми екстрадиції", – заявив він.

Водночас офіційних підтверджень цих заяв наразі немає.

Раніше угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані повідомляв про можливі плани Віктора Орбана щодо переїзду до США у разі політичних чи юридичних ризиків після завершення каденції.

Напередодні Орбан заявив, що відмовляється від депутатського мандата у новому парламенті, але може залишитися на чолі партії "Фідес" за підтримки з’їзду.

Ми також писали, що зять Орбана заробив мільйони на провалі тестя на виборах.