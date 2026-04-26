26 квітня 2026, 12:37
Мадяр заявив про втечу олігархів Орбана
За його словами, пов’язані з владою бізнесмени виводять кошти до третіх країн.

Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що бізнесмени з оточення чинного прем’єра Віктора Орбана масово виводять кошти до третіх країн і можуть готуватися до виїзду з країни. 

Про це йдеться у відеозверненні політика на Facebook-сторінці.

Він закликав правоохоронні органи до арештів та замороження активів.

За словами Мадяра, угорські олігархи, пов’язані з Орбаном, переказують значні суми до Об’єднаних Арабських Еміратів, Уругваю, США та інших країн. Він стверджує, що частина з них уже залишила Угорщину.

Зокрема, політик заявив, що родина бізнесмена Лоренца Месароша нібито готується до виїзду до Дубая найближчим часом.

Мадяр закликав керівництво Національної податкової та митної адміністрації заморозити кошти, які він назвав «виведеними незаконно», а також звернувся до правоохоронців із вимогою запобігти можливому виїзду фігурантів.

"Я закликаю генерального прокурора, поліцію та податкову службу заарештувати осіб, які завдали шкоди угорському суспільству, і не допустити їх втечі до країн, з якими відсутні механізми екстрадиції", – заявив він.

Водночас офіційних підтверджень цих заяв наразі немає.

Раніше угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані повідомляв про можливі плани Віктора Орбана щодо переїзду до США у разі політичних чи юридичних ризиків після завершення каденції.

Напередодні Орбан заявив, що відмовляється від депутатського мандата у новому парламенті, але може залишитися на чолі партії "Фідес" за підтримки з’їзду.

Ми також писали, що зять Орбана заробив мільйони на провалі тестя на виборах.

 

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється