Матеріали:
У центрі Афін чоловік із рушницею влаштував стрілянину: є поранені

28 квітня 2026, 14:01
з вільних джерел
Наразі слідчі встановлюють мотиви нападника.

У центрі Афін вранці у вівторок сталися два інциденти зі стріляниною. 89-річний чоловік з мисливською рушницею послідовно атакував дві установи, поранивши щонайменше п'ятьох осіб.

Про це повідомляє Kathimerini.

Перший інцидент стався близько 10:30 у районі Керамейкос, де нападник увірвався до будівлі фонду соціального страхування ΕΦΚΑ та поранив одного зі співробітників. Після цього він утік з місця події на таксі.

Другу атаку чоловік здійснив у будівлі Апеляційного суду на вулиці Лукареос, де відкрив вогонь на першому поверсі. Ще четверо осіб отримали поранення і були госпіталізовані. За попередніми даними медиків, загрози їхньому життю немає, всі постраждали отримали легкі поранення нижніх кінцівок.

Адміністрація суду одразу після пострілів оголосила термінову евакуацію через гучномовці. На місце прибули посилені наряди поліції, три карети швидкої допомоги та групи медиків.

Правоохоронці вже виявили мисливську рушницю, з якої вівся вогонь. Наразі слідчі встановлюють мотиви нападника, а також те, як йому вдалося безперешкодно потрапити до приміщення суду зі зброєю після першого нападу.

