Король Чарльз здійснить візит до США попри нещодавню стрілянину у Вашингтоні

Основний план поїздки лишається таким, як і раніше.

У Лондоні підтвердили, що візит короля Чарльза до США відбудеться попри нещодавню стрілянину у присутності американського президента Дональда Трампа.

Про це пише Sky News.

Вирушити до США для чотириденного візиту король Чарльз має 27 квітня.

"Після обговорень по обидва боки Атлантики протягом дня та за рекомендацією уряду, ми можемо підтвердити, що державний візит Їхніх Величностей відбудеться за планом. Король і Королева найщиріше вдячні всім, хто працював швидкими темпами, щоб забезпечити таку ситуацію, і з нетерпінням чекають на початок візиту завтра", – процитували у виданні заяву Букінгемського палацу, опубліковане 26 квітня.

Вказано, що під час поїздки одну чи дві королівські зустрічі операційно відкорегують. Однак загальний план залишиться таким, як і раніше.

"Наші відповідні служби безпеки тісно контактують протягом тижнів. І будь-які операційні зміни, які нам потрібно внести, ми можемо вносити у процесі. Ми всі дуже впевнені, що всі відповідні заходи безпеки вжито", – зазначив посол Великої Британії в США Крістофер Тернер.

Раніше Трамп заявив Fox News, що король все одно буде присутній попри стрілянину.

"По-перше, приїжджає король Чарльз, і він чудова людина. Ми з нетерпінням чекаємо на це. Він справді фантастична людина. І приголомшливий представник… І він мій давній друг. Тож він приїде, і ми чудово проведемо час. І він представляє свою націю так, як ніхто інший", – заявив Трамп.

Нагадаємо, чоловік, озброєний рушницею, пістолетом і ножами, відкрив вогонь по агенту Секретної служби США в готелі біля бальної зали, де на вечері кореспондентів Білого дому були присутні Трамп, перша леді США Меланія Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та низка міністрів. Трампа та інших учасників заходу евакуювали, коли пролунали звуки пострілів. Співробітник Секретної служби дістав поранення.