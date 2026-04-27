Трамп відреагував на маніфест стрілка з вечері: "Я не педофіл і не ґвалтував нікого"

27 квітня 2026, 13:34
Трамп відреагував на маніфест стрілка з вечері:
Фото: apnews.com
Стрілок у тексті заявляв, що не бажає "дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику паплюжити" його руки своїми злочинами, натякаючи на Трампа.

Президент США Дональд Трамп прокоментував у інтерв'ю CBS News маніфест 31-річного Коула Томаса Аллена, який влаштував стрілянину на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому 26 квітня.

Стрілок у тексті заявляв, що не бажає "дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику паплюжити" його руки своїми злочинами, натякаючи на Трампа.

"Я не педофіл. Ви прочитали ту маячню від якогось хворого? Мене пов'язали з усіма цими речами, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали", – заявив Трамп. Він назвав маніфест "хворою людиною" та наголосив, що журналісти не мали права зачитувати такі уривки.

Інцидент стався у вестибюлі готелю Washington Hilton під час вечері з Трампом і першою леді. Нападник, озброєний пістолетами та ножами, устиг кілька разів вистрелити, поціливши в правоохоронця, який був у бронежилеті. Трамп не постраждав і був терміново виведений з приміщення.

Підозрюваний Аллен відправив свій маніфест членам родини за 10 хвилин до нападу. У документі він називає себе "дружелюбним федеральним убивцею" та вказує, що цілями є представники адміністрації Трампа, за винятком голови ФБР Кеша Пателя. Секретну службу він визначив як "цілі лише з необхідності".

СШАДональд Трампстрілянина

Останні матеріали

Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Політика
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 16:21
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Політика
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Переклад iPress – 27 квітня 2026, 12:07
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Політика
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 квітня 2026, 23:14
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Більше публікацій

