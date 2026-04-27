Трамп відреагував на маніфест стрілка з вечері: "Я не педофіл і не ґвалтував нікого"

Президент США Дональд Трамп прокоментував у інтерв'ю CBS News маніфест 31-річного Коула Томаса Аллена, який влаштував стрілянину на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому 26 квітня.

Стрілок у тексті заявляв, що не бажає "дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику паплюжити" його руки своїми злочинами, натякаючи на Трампа.

"Я не педофіл. Ви прочитали ту маячню від якогось хворого? Мене пов'язали з усіма цими речами, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали", – заявив Трамп. Він назвав маніфест "хворою людиною" та наголосив, що журналісти не мали права зачитувати такі уривки.

Інцидент стався у вестибюлі готелю Washington Hilton під час вечері з Трампом і першою леді. Нападник, озброєний пістолетами та ножами, устиг кілька разів вистрелити, поціливши в правоохоронця, який був у бронежилеті. Трамп не постраждав і був терміново виведений з приміщення.

Підозрюваний Аллен відправив свій маніфест членам родини за 10 хвилин до нападу. У документі він називає себе "дружелюбним федеральним убивцею" та вказує, що цілями є представники адміністрації Трампа, за винятком голови ФБР Кеша Пателя. Секретну службу він визначив як "цілі лише з необхідності".