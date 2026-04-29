Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп дав наказ підготувати довге блокування Ормузької протоки – WSJ

29 квітня 2026, 10:31
Вашингтон прагне максимально посилити економічний тиск на Тегеран, оскільки війна триває вже третій місяць.
Президент США Дональд Трамп наказав ВМС США готуватися до тривалої блокади Ормузької протоки. 
 
Про це повідомляє Wall Street Journal.
 
Повідомляється, що відповідне рішення лідер США прийняв під час зустрічей із високопосадовцями. План передбачає повну зупинку будь-яких суден, що прямують до іранських портів або виходять із них. Трамп вирішив, що цей варіант є менш ризикованим, ніж відновлення масштабних бомбардувань. Водночас це дозволить уникнути повного виходу США з конфлікту, зазначає видання.
 
Ця стратегія означає перехід війни у затяжну фазу. Хоча прямі бойові дії можуть припинитися, але стабільність судноплавства в регіоні залишається під великим питанням. Плани США такі: заблокувати всю іранську нафту та позбавити Тегеран прибутків від її продажу. Своєю чергою Іран теж тримає протоку закритою для більшості інших вантажів. У результаті світовий енергетичний ринок перебуває у стані невизначеності, підкреслюється у матеріалі.
 
Напередодні президент США заявив, що Іран уже звернувся до США з проханням припинити морську блокаду. Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Тегеран хоче відкрити водний шлях "якомога швидше, оскільки вони намагаються з’ясувати свою ситуацію з лідерством". Також президент США додав, що, за словами самих іранців, країна перебуває у "стані колапсу". Іранська сторона пропонує відкрити протоку в обмін на доступ до своїх портів. За словами держсекретаря Марко Рубіо, угода непогана, але Іран хоче в обмін відкласти питання ядерної програми "на потім", що не влаштовує Штати.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється