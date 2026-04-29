Трамп дав наказ підготувати довге блокування Ормузької протоки – WSJ

Повідомляється, що відповідне рішення лідер США прийняв під час зустрічей із високопосадовцями. План передбачає повну зупинку будь-яких суден, що прямують до іранських портів або виходять із них. Трамп вирішив, що цей варіант є менш ризикованим, ніж відновлення масштабних бомбардувань. Водночас це дозволить уникнути повного виходу США з конфлікту, зазначає видання.

Ця стратегія означає перехід війни у затяжну фазу. Хоча прямі бойові дії можуть припинитися, але стабільність судноплавства в регіоні залишається під великим питанням. Плани США такі: заблокувати всю іранську нафту та позбавити Тегеран прибутків від її продажу. Своєю чергою Іран теж тримає протоку закритою для більшості інших вантажів. У результаті світовий енергетичний ринок перебуває у стані невизначеності, підкреслюється у матеріалі.

Напередодні президент США заявив, що Іран уже звернувся до США з проханням припинити морську блокаду. Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Тегеран хоче відкрити водний шлях "якомога швидше, оскільки вони намагаються з’ясувати свою ситуацію з лідерством". Також президент США додав, що, за словами самих іранців, країна перебуває у "стані колапсу". Іранська сторона пропонує відкрити протоку в обмін на доступ до своїх портів. За словами держсекретаря Марко Рубіо, угода непогана, але Іран хоче в обмін відкласти питання ядерної програми "на потім", що не влаштовує Штати.