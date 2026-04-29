Зображення Трампа додадуть в американський паспорт

29 квітня 2026, 09:53
Фото: BBC
До лімітованої серії додадуть офіційний портрет Трампа в оточенні декларації незалежності.
У Білому домі повідомили, що на честь святкування 250-річчя американської незалежності на обмеженій кількості бланків для паспортів громадянина США з'явиться зображення президента Дональда Трампа.
 
Про це пише BBC.
 
Звичайний паспорт показує сцени з американської історії та впізнавані символи на кшталт Статуї Свободи. Натомість до лімітованої серії додадуть офіційний портрет Трампа в оточенні декларації незалежності та підпису глави держави золотим чорнилом.
 
Адміністрація республіканця говорить, що паспорт з Трампом зможе отримати будь-який громадянин, який подаватиме відповідну заявку, поки бланки будуть в наявності. При цьому не йдеться про можливість відмовитися від такого документа на користь стандартного – що може неабияк обурити політичних опонентів президента.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

