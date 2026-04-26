Нападник планував атаку на чиновників – ЗМІ

26 квітня 2026, 16:54
Фото: Yahoo Finanzas
Інцидент стався під час заходу за участі Трампа.

У справі про стрілянину під час заходу за участі президента США Дональда Трампа з’явилися нові подробиці: затриманий чоловік заявив, що планував відкрити вогонь по представниках адміністрації. 

Про це повідомляє телеканал CBS News.

Підозрюваного ідентифікували як 31-річного Коула Аллена з Каліфорнії. Його затримали на місці інциденту в готелі Washington Hilton, де проходила щорічна вечеря за участі високопосадовців США.

За даними правоохоронців, під час події пролунало від п’яти до восьми пострілів. Чоловік мав при собі рушницю, пістолет і ножі та намагався прорватися через пункт безпеки до зали.

У момент інциденту на заході були присутні Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, а також інші представники адміністрації.

Мотиви нападника офіційно не розкриваються. Водночас прокурори заявили, що він, імовірно, мав намір завдати максимальної шкоди.

Після затримання правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного.

Очікується, що офіційні обвинувачення йому висунуть у федеральному суді 27 квітня.

Зазначимо, що 31-річного чоловіка, який влаштував стрілянину під час вечері кореспондентів Білого дому, ідентифікували як вчителя з Каліфорнії.

 

