У ЦПД попереджають про маніпуляції щодо "термінової підготовки до оборони Києва"

"Зведення оборонних ліній – це планова робота для зміцнення безпеки".

У мережі ширяться маніпулятивні повідомлення про нібито “термінову підготовку до оборони Києва” через загрозу російського наступу на столицю.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

приводом стали слова військових про будівництво фортифікаційних споруд на півночі України.

“Насправді наразі немає загрози нового наступу Росії на Київ. Зведення оборонних ліній – це планова робота для зміцнення безпеки”, – додали у ЦПД.

Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко наголосив, що стратегічна мета ворога залишається незмінною – окупація всієї України, проте наразі у ворога немає ресурсів для наступу на столицю.

“Немає ніякої загрози наступу на Київ. Не варто маніпулювати словами про лінії оборони, які були озвучені військовими, бо вони мають бути. Але це не означає, що ворог тут і зараз має сили наступати на столицю”, – зазначив він.