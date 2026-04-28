Польща провела обмін в'язнями із білоруссю

28 квітня 2026, 15:07
Фото: Туск/Х
Археолога Бутягіна, якого мали екстрадувати до України, теж відпустили.
Польща провела обмін в’язнями із білоруссю у форматі "п’ять на п’ять".
 
Про це пишуть польські медіа Polsat News та RMF24.
 
Посол США в білорусі Джон Коул заявив, що його команда домоглася звільнення з білорусі трьох поляків та двох молдаван. Серед звільнених — журналіст Анджей Почобут, який провів у білоруській в’язниці п’ять років.
 
"Цей день був би неможливим без президента Дональда Трампа та його рішень", – сказав міністр закордонних справ та віцепрем’єр-міністр Радослав Сікорський
 
Білоруські медіа написали, що цей обмін став "кульмінацією складного та тривалого переговорного процесу між КДБ білорусі та Польською розвідувальною службою, який проводився за прямим наказом президента білорусі". Ці переговори, мовляв, почалися у вересні 2025 року, у них брали участь сім країн.
 
Натомість Польща віддала росії російського археолога Олександра Бутягіна, затриманого на запит України, попри те, що раніше польський суд схвалив його екстрадицію в Україну, пише російська служба BBC.
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Українці підривають в росії усе, що тільки можна. А фронт залишається статичним – Том Купер і Дональд Гілл
Готові чи ні – нам доведеться воювати. Європа, можливо, не найкраще готова захищати себе без Америки – Мінна Аландер
Лінії фронту та стратегічні розломи. Глибинні удари України та загострення суперництва в Тихому океані – Мік Раян
Початок прекрасної дружби. Європа та Україна нарешті беруться до справи разом – Філліпс О'Брайен
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
