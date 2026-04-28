Археолога Бутягіна, якого мали екстрадувати до України, теж відпустили.

Польща провела обмін в’язнями із білоруссю у форматі "п’ять на п’ять".

Посол США в білорусі Джон Коул заявив, що його команда домоглася звільнення з білорусі трьох поляків та двох молдаван. Серед звільнених — журналіст Анджей Почобут, який провів у білоруській в’язниці п’ять років.

"Цей день був би неможливим без президента Дональда Трампа та його рішень", – сказав міністр закордонних справ та віцепрем’єр-міністр Радослав Сікорський

Білоруські медіа написали, що цей обмін став "кульмінацією складного та тривалого переговорного процесу між КДБ білорусі та Польською розвідувальною службою, який проводився за прямим наказом президента білорусі". Ці переговори, мовляв, почалися у вересні 2025 року, у них брали участь сім країн.