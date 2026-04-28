Reuters назвав ключову вимогу МВФ для продовження виплат Україні
28 квітня 2026, 16:09
Запровадження ПДВ на посилки планується не раніше 2027 року.
Україна має ухвалити закон про оподаткування посилок із-за кордону для забезпечення виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Про це пише Reuters, з посиланням на джерела.
"Посилки зараз стали одним із ключових питань. Без ухвалення цього закону перегляду може не бути, що матиме негативні наслідки", – зазначило джерело.
Фонд наполягає на розширенні податкової бази України. Якщо програма МВФ зірветься, Україна не зможе отримувати фінансування від Європейської комісії. Наразі посилки з товарами вартістю до 150 євро в Україні не оподатковуються ПДВ. Запровадження такого податку могло б приносити близько 10 млрд грн щорічно, повідомило Міністерство фінансів. Також передбачено, що некомерційні посилки вартістю до 45 євро оподатковуватися не будуть. Запровадження ПДВ не планується раніше 2027 року.
Відповідний законопроєкт уже подано до парламенту, однак його не розглядали через брак підтримки серед депутатів.
Раніше парламент також відмовлявся ухвалювати низку законів, необхідних для міжнародного фінансування, зокрема пропозицію щодо запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців – одного з маяків МВФ. Частина депутатів заявила, що не підтримує ці непопулярні заходи, через що уряд повернувся до переговорів із Фондом. Після консультацій із представниками МВФ у Вашингтоні в середині квітня прем’єрк-міністерка Юлія Свириденко заявила, що запровадження цього податку вважається "неконструктивним", і Україна шукатиме альтернативи.
"Питання складне для ухвалення у 2026 році й може бути відкладене на пізніший термін", – зазначило джерело, додавши, що переговори тривають.