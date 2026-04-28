Reuters назвав ключову вимогу МВФ для продовження виплат Україні

Україна має ухвалити закон про оподаткування посилок із-за кордону для забезпечення виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це пише Reuters, з посиланням на джерела.

"Посилки зараз стали одним із ключових питань. Без ухвалення цього закону перегляду може не бути, що матиме негативні наслідки", – зазначило джерело.

Фонд наполягає на розширенні податкової бази України. Якщо програма МВФ зірветься, Україна не зможе отримувати фінансування від Європейської комісії. Наразі посилки з товарами вартістю до 150 євро в Україні не оподатковуються ПДВ. Запровадження такого податку могло б приносити близько 10 млрд грн щорічно, повідомило Міністерство фінансів. Також передбачено, що некомерційні посилки вартістю до 45 євро оподатковуватися не будуть. Запровадження ПДВ не планується раніше 2027 року.