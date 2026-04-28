ЄС готує нові санкції проти енергетичного сектору рф – МЗС Естонії
Країни Євросоюзу розпочали підготовку 21-го пакету санкцій проти росії, який буде зосереджений насамперед на енергоносіях.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
"Найбільш критичними, безперечно, є майбутні пакети санкцій. 20-й пакет санкцій прийнято, 21-й готується, і він буде досить жорстким, особливо щодо енергоносіїв", – заявив він.
США послабили тиск на москву
Цахкна також звернув увагу на негативну тенденцію з боку Вашингтона. За його словами, на тлі війни в Ірані США фактично знизили санкційний тиск на росію, а через Індію це опосередковано позначається і на ефективності обмежень загалом.
"Ці події зараз не можна назвати позитивними", – підкреслив міністр.
Нагадаємо, з 25 квітня Євросоюз запроваджує заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу на спотовому ринку. Крок стався на тлі війни на Близькому Сході та тривалого тиску на москву через вторгнення в Україну.