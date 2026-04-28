ЄС готує нові санкції проти енергетичного сектору рф – МЗС Естонії

США фактично знизили санкційний тиск на росію.

Країни Євросоюзу розпочали підготовку 21-го пакету санкцій проти росії, який буде зосереджений насамперед на енергоносіях.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Найбільш критичними, безперечно, є майбутні пакети санкцій. 20-й пакет санкцій прийнято, 21-й готується, і він буде досить жорстким, особливо щодо енергоносіїв", – заявив він.

США послабили тиск на москву

Цахкна також звернув увагу на негативну тенденцію з боку Вашингтона. За його словами, на тлі війни в Ірані США фактично знизили санкційний тиск на росію, а через Індію це опосередковано позначається і на ефективності обмежень загалом.

"Ці події зараз не можна назвати позитивними", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, з 25 квітня Євросоюз запроваджує заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу на спотовому ринку. Крок стався на тлі війни на Близькому Сході та тривалого тиску на москву через вторгнення в Україну.