ЄС поступово запроваджує обмеження на імпорт російського газу – Bloomberg

Заборона може скоротити постачання російського СПГ до Європи на 2,8–3,5 млн тонн на рік.

З 25 квітня Євросоюз запроваджує заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу на спотовому ринку. Крок стався на тлі війни на Близькому Сході та тривалого тиску на москву через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі росія покриває близько 12% газових потреб ЄС, частина обсягів надходить трубопроводами, частина у вигляді СПГ. Аналітики оцінюють, що нова заборона скоротить постачання російського зрідженого газу до Європи на 2,8–3,5 млн тонн на рік.

Попри обмеження в Ормузькій протоці через війну на Близькому Сході, директор з питань газу та СПГ компанії Wood Mackenzie Том Марзек-Мансер не бачить критичних ризиків для постачання. Втім застерігає: країнам доведеться активно нарощувати імпорт, аби заповнити сховища перед наступною зимою. "Поки що ми не бачимо значного ризику для поставок, але ситуація може змінитися за кілька місяців", – зазначив він.

Аналітик Energy Aspects Том Пурді нагадав: у разі різкого загострення Єврокомісія може оголосити надзвичайний стан і тимчасово відновити спотові закупівлі російського газу. Однак швидкого застосування цього механізму він не очікує.

Справжнє випробування, на думку експертів, настане 1 січня 2027 року, коли закінчаться довгострокові контракти на постачання російського СПГ. Тоді великі європейські енергокомпанії, TotalEnergies, Naturgy та SEFE, будуть змушені розірвати відповідні угоди.

Водночас російський газ нікуди не зникне зі світового ринку. Компанія "Новатек" вже уклала попередню угоду на постачання до В'єтнаму, а частина обсягів може бути перенаправлена до Туреччини та Єгипту.