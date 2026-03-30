У ЄС готують сценарії на випадок перемоги Орбана

У Європейському Союзі обговорюють можливі кроки на випадок перемоги партії прем’єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах.

Як повідомляє Politico з посиланням на дипломатів ЄС, наразі розглядають п’ять основних сценаріїв реагування.

Серед варіантів — розширення застосування голосування кваліфікованою більшістю у сферах, де нині потрібна одностайність, зокрема у зовнішній політиці та бюджетних питаннях. Це, на думку співрозмовників, дозволить ЄС швидше ухвалювати рішення та уникати блокувань.

Ще один підхід — розвиток так званої "багатошвидкісної Європи", що передбачає активніше використання гнучких форматів співпраці між окремими групами країн. Водночас частина дипломатів застерігає, що такі механізми не мають стати новою нормою.

Також у ЄС розглядають можливість посилення фінансового тиску на Будапешт, зокрема шляхом утримання коштів. Окремо обговорюється застосування положень договорів ЄС щодо "щирої співпраці", порушення яких може призвести до санкцій.

Серед більш жорстких заходів — позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС, однак цей варіант виглядає малоймовірним, оскільки потребує одностайної підтримки інших держав-членів.

Найрадикальніший сценарій — виключення Угорщини з ЄС — наразі залишається малореалістичним і радше теоретичним. Попри це, дискусії навколо можливих юридичних механізмів такого кроку знову активізуються на тлі напружених відносин між Брюсселем і Будапештом.

Нагадаємо, 27 березня Віктор Орбан на передвиборчому мітингу зіткнувся з незвично великою кількістю контрдемонстрантів та був змушений зірватися на крик.