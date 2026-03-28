Орбан назвав протестувальників "агентами України" та не стримав емоцій

Угорський прем'єр звинуватив протестувальників у роботі на українські спецслужби, а його спокійний тон перейшов у лемент.

Візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з передвиборчою кампанією до міста Дьєр, яке десятиліттями вважалося твердинею підтримки його партії Фідес, обернувся скандалом через велику кількість опозиційних демонстрантів.

Про це йдеться в матеріалі видання HVG.

Поруч із прихильниками влади зібралися сотні активістів партії Тиса, які скандували антиурядові гасла з плакатами про корупцію та економічну кризу.

Шлях протестувальникам перегородили групи чоловіків у чорному одязі без розпізнавальних знаків. Молодики діяли організовано, намагаючись не допустити опонентів до сцени.

Лідер опозиції Петер Мадяр пізніше заявив, що Фідес привіз до міста близько сотні "тітушок" для залякування цивільних. Голова партії Тиса також зазначив, що на площі не було поліцейських. Мадяр попросив усіх покинути місце події і не піддаватися на жодні провокації.

Велика кількість свисту та вигуків змусила Віктора Орбана змінити звичний тон виступу. Прем’єр кілька разів зривався на крик, що нагадувало, за оцінкою видання, "перелякане верещання", а не рішучі дії.

Орбан традиційно звинуватив протестувальників у роботі "на українські спецслужби".

"Ви штовхаєте український віз (угорський фразеологізм аналогічний українському "носити / лити воду на чийсь млин" - ред.), а не стоїте на боці угорців! Ви хочете українофільський уряд і хочете віддати гроші угорців Україні!" - галасував голова уряду зі сцени.

Дьєр нині є епіцентром політичної боротьби, та ще чотири роки тому партія Фідес впевнено тут перемагала.

Результати виборів до Європейського парламенту 2024 року показали незначний розрив: 40,5% у владної партії проти 36% у Тиси.