Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Орбан назвав протестувальників "агентами України" та не стримав емоцій

28 березня 2026, 15:23
Орбан назвав протестувальників
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорський прем'єр звинуватив протестувальників у роботі на українські спецслужби, а його спокійний тон перейшов у лемент.

Візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з передвиборчою кампанією до міста Дьєр, яке десятиліттями вважалося твердинею підтримки його партії Фідес, обернувся скандалом через велику кількість опозиційних демонстрантів.

Про це йдеться в матеріалі видання HVG.

Поруч із прихильниками влади зібралися сотні активістів партії Тиса, які скандували антиурядові гасла з плакатами про корупцію та економічну кризу.

Шлях протестувальникам перегородили групи чоловіків у чорному одязі без розпізнавальних знаків. Молодики діяли організовано, намагаючись не допустити опонентів до сцени.

Лідер опозиції Петер Мадяр пізніше заявив, що Фідес привіз до міста близько сотні "тітушок" для залякування цивільних. Голова партії Тиса також зазначив, що на площі не було поліцейських. Мадяр попросив усіх покинути місце події і не піддаватися на жодні провокації.

Велика кількість свисту та вигуків змусила Віктора Орбана змінити звичний тон виступу. Прем’єр кілька разів зривався на крик, що нагадувало, за оцінкою видання, "перелякане верещання", а не рішучі дії.

Орбан традиційно звинуватив протестувальників у роботі "на українські спецслужби".

"Ви штовхаєте український віз (угорський фразеологізм аналогічний українському "носити / лити воду на чийсь млин" - ред.), а не стоїте на боці угорців! Ви хочете українофільський уряд і хочете віддати гроші угорців Україні!" - галасував голова уряду зі сцени.

Дьєр нині є епіцентром політичної боротьби, та ще чотири роки тому партія Фідес впевнено тут перемагала.

Результати виборів до Європейського парламенту 2024 року показали незначний розрив: 40,5% у владної партії проти 36% у Тиси. 

Віктор ОрбанпротестиУгорщина

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється