МАУ зобов’язали виплатити компенсації жертвам катастрофи в Ірані

Трибунал підтвердив відповідальність компанії за повну компенсацію постраждалим у авіатрощі рейсу PS752.

Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив апеляцію авіакомпанії МАУ і постановив виплатити повні компенсації усім жертвам катастрофи літака рейсу PS752, який розбився в Ірані у 2020 році.

Про це стало відомо із посиланням на судову ухвалу.

Суд постановив:

"Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів".

Згідно з міжнародним правом, авіакомпанії несуть відповідальність за виплату до $180 тис. кожному пасажиру у разі доведення провини. Ця сума може бути збільшена, якщо встановлено недбалість компанії.

У 2024 році суд провінції Онтаріо визнав, що МАУ діяла недбало, не провівши належної оцінки ризиків перед рейсом із Тегерана, і тим самим позбавив авіакомпанію права обмежувати суму компенсації.

Апеляційний суд підтвердив це рішення, відмовившись змінювати вирок.

У 2022 році Іран погодився виплатити компенсації за збиття літака МАУ.