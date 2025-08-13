МАУ зобов’язали виплатити компенсації жертвам катастрофи в Ірані
Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив апеляцію авіакомпанії МАУ і постановив виплатити повні компенсації усім жертвам катастрофи літака рейсу PS752, який розбився в Ірані у 2020 році.
Про це стало відомо із посиланням на судову ухвалу.
Суд постановив:
"Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів".
Згідно з міжнародним правом, авіакомпанії несуть відповідальність за виплату до $180 тис. кожному пасажиру у разі доведення провини. Ця сума може бути збільшена, якщо встановлено недбалість компанії.
У 2024 році суд провінції Онтаріо визнав, що МАУ діяла недбало, не провівши належної оцінки ризиків перед рейсом із Тегерана, і тим самим позбавив авіакомпанію права обмежувати суму компенсації.
Апеляційний суд підтвердив це рішення, відмовившись змінювати вирок.
У 2022 році Іран погодився виплатити компенсації за збиття літака МАУ.