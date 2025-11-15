Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран підтвердив захоплення танкера з нафтохімічним вантажем у Перській затоці

15 листопада 2025, 15:19
Іран підтвердив захоплення танкера з нафтохімічним вантажем у Перській затоці
Фото: reuters
Причиною захоплення стало перевезення начебто несанкціонованих вантажів.
Іран у суботу підтвердив, що його Корпус вартових ісламської революції захопив у водах Перської затоки танкер з вантажем нафтохімічної продукції, що прямував до Сінгапуру. 
 
Про це пише Reuters.
 
У п'ятницю американський чиновник та джерела в морській безпеці заявили, що іранські сили перехопили танкер з нафтопродуктами та перенаправили його в територіальні води Ірану. Іранське державне телебачення зачитало заяву Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), в якій зазначається, що "танкер порушив правила, перевозячи несанкціонований вантаж". Більше подробиць не надали. 
 
За даними джерел видання, Танкер Talara під прапором Маршаллових островів плив біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів і перевозив газойль через Індійський океан до Сінгапуру з Шарджі в ОАЕ.
 
Менеджер судна, компанія Columbia Shipmanagement, повідомила, що зв'язок з "Таларою" був втрачений у п'ятницю вранці приблизно за 20 морських миль від узбережжя Хор-Факкана, ОАЕ. Вона додала, що тісно співпрацює з відповідними сторонами, включаючи агентства морської безпеки та власника судна, для відновлення зв'язку.Судно належить кіпрській компанії Pasha Finance.
 
Американські військові заявили, що їм відомо про інцидент і вони активно стежать за ситуацією.Іранський КВІР періодично захоплював комерційні судна у водах Перської затоки в останні роки, часто посилаючись на порушення морського законодавства, такі як ймовірна контрабанда, технічні порушення або правові суперечки.
 
Однак, американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, заявив, що інцидент був несподіванкою, оскільки Іран не проводив жодних подібних операцій протягом останніх місяців.
 
Востаннє захоплення судна відбулося у квітні 2024 року.

 

Іранвійна в Українітанкериросія окупанти

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється