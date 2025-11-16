Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран заявив про припинення збагачення урану на всіх об'єктах країни

16 листопада 2025, 17:22
Іран заявив про припинення збагачення урану на всіх об'єктах країни
Фото: DW
Усі іранські ядерні об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом МАГАТЕ, а незадекларованого збагачення в країні немає.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі стверджує, що його країна більше не збагачує уран на жодному об'єкті на своїй території.
 
Про це повідомляє AP.
 
Арагчі відповів на питання щодо ядерної програми Ірану після серії ударів Ізраїлю та США по об’єктах зі збагачення урану в червні.
 
"В Ірані немає незадекларованого ядерного збагачення. Усі наші об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом Міжнародного агентства з атомної енергії. Наразі збагачення не проводиться, адже наші об’єкти зі збагачення зазнали атак", - наголосив він.
 
На запитання, що потрібно зробити для продовження переговорів Ірану зі США та іншими країнами, Арагчі відповів, що "позиція Ірану щодо ядерної програми залишається чіткою".
 
"Право Ірану на збагачення та мирне використання ядерних технологій, включно зі збагаченням урану, є незаперечним. Ми маємо це право і продовжуємо його використовувати. Сподіваємося, що міжнародна спільнота, включно зі США, визнає наші права та зрозуміє, що це невід’ємне право Ірану, і ми ніколи не відмовимося від наших прав", - зазначив міністр.

 

