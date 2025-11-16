Іран заявив про припинення збагачення урану на всіх об'єктах країни

Усі іранські ядерні об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом МАГАТЕ, а незадекларованого збагачення в країні немає.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі стверджує, що його країна більше не збагачує уран на жодному об'єкті на своїй території.

Арагчі відповів на питання щодо ядерної програми Ірану після серії ударів Ізраїлю та США по об’єктах зі збагачення урану в червні.

"В Ірані немає незадекларованого ядерного збагачення. Усі наші об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом Міжнародного агентства з атомної енергії. Наразі збагачення не проводиться, адже наші об’єкти зі збагачення зазнали атак", - наголосив він.