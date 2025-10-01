Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трагедія в небі Італії: двоє військових загинули під час навчального польоту

01 жовтня 2025, 17:32
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Влада розпочала розслідування.

У середу, 1 жовтня, в регіоні Лаціо під час тренувального польоту зазнав аварії військовий літак T-260B Військово-повітряних сил Італії. Внаслідок катастрофи загинули двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на джерела.

Інцидент стався поблизу міста Сабаудія, у районі Національного парку Чірчео. За даними джерел, літак впав у лісистій місцевості неподалік одного з входів до заповідника. На момент аварії там не було цивільних осіб.

Рятувальники, які прибули на місце події, виявили палаючі уламки повітряного судна та тіла загиблих пілотів.

Наразі обставини аварії з'ясовуються. Представники італійських ВПС поки не оприлюднили офіційну заяву.

 
Італіяавіатроща

