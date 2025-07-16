На борту перебувало п'ятеро людей.

У Хабаровському краї рф зазнав катастрофи вертоліт Мі-8, що належав авіакомпанії "Взльот".

Його шукали два дні, повідомляють росЗМІ.

На борту перебували п’ятеро осіб — троє членів екіпажу та двоє техніків. Усі вони, ймовірно, загинули.

Вертоліт здійснював переліт з Охотська до Магадана після проведення ремонту, коли зник з радарів. Пошукова операція тривала два дні.

Сьогодні уламки повітряного судна зі слідами пожежі виявили в районі мису Гадікан.

Зазначається, що аварія сталася після технічного обслуговування, однак причини падіння поки не названі.

Авіаційні катастрофи в Росії почастішали з початку повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження міжнародних санкцій. Однією з основних причин фахівці називають дефіцит імпортних комплектуючих, які РФ раніше отримувала з країн Заходу.

У грудні ми писали, що морський дрон вперше в історії знищив російський гелікоптер Мі-8 у Криму.