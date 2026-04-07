Моджтаба Хаменеї у важкому стані та не може керувати Іраном – розвідка

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї непритомний і лікується від "серйозного" захворювання в місті Кум, водночас він не може керувати країною.

"Моджтаба Хаменеї лікується в Кумі, і він у важкому стані, та не має змоги брати участь у прийнятті будь-яких рішень режимом", – йдеться в дипломатичній записці від американо-ізраїльської розвідки, яку передали союзникам у Перській затоці.

За даними ЗМІ, це перший випадок, коли звіт публічно розкриває місцезнаходження Хаменеї з початку війни, коли, як вважалося, він був поранений під час перших ударів 28 лютого.

У документі також розповідається про підготовку до поховання його батька та колишнього верховного лідера Алі Хаменеї в Кумі після того, як він загинув під час перших ударів по Ірану на початку збройного конфлікту.