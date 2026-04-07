Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Моджтаба Хаменеї у важкому стані та не може керувати Іраном – розвідка

07 квітня 2026, 11:55
Фото: DW
Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї непритомний і лікується від "серйозного" захворювання в місті Кум, водночас він не може керувати країною.
 
Про це повідомляє Times of Israel.
 
"Моджтаба Хаменеї лікується в Кумі, і він у важкому стані, та не має змоги брати участь у прийнятті будь-яких рішень режимом", – йдеться в дипломатичній записці від американо-ізраїльської розвідки, яку передали союзникам у Перській затоці.
 
За даними ЗМІ, це перший випадок, коли звіт публічно розкриває місцезнаходження Хаменеї з початку війни, коли, як вважалося, він був поранений під час перших ударів 28 лютого.
 
У документі також розповідається про підготовку до поховання його батька та колишнього верховного лідера Алі Хаменеї в Кумі після того, як він загинув під час перших ударів по Ірану на початку збройного конфлікту.

 

ІранСШАконфлікт

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється