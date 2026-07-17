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США продовжують масштабну операцію: Іран шосту ніч під ударами

17 липня 2026, 09:49
США продовжують масштабну операцію: Іран шосту ніч під ударами
Фото: з вільного доступу
У Вашингтоні стверджують, що операція спрямована на послаблення військових можливостей Тегерана.

Американські війська продовжують військову операцію проти Ірану. Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що шосту ніч поспіль завдає повітряних ударів по цілях на території країни, заявляючи про намір послабити її військовий потенціал.

Про це CENTCOM повідомило у соцмережі X (Twitter).

"Війська США шосту ніч поспіль розпочали нову хвилю ударів по Ірану, щоб ще більше послабити його військові спроможності", – йдеться у заяві командування.

Нагадаємо, у ніч на 15 липня США відновили масштабні удари по іранських військових об'єктах. Тоді ж американська сторона оголосила про відновлення морської блокади суден, що прямують до іранських портів.

Напруженість між Вашингтоном і Тегераном різко зросла останніми днями на тлі взаємних атак та загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Крім того, США переходять на дешеві крилаті ракети, які можна закуповувати тисячами.

 
СШАІранвійна

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