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Чорногорія готується закрити безвіз для росіян і білорусів

16 липня 2026, 20:55
Чорногорія готується закрити безвіз для росіян і білорусів
Фото: з вільного доступу
Уряд країни може вже з жовтня запровадити візовий режим для громадян росії та білорусі, виконуючи вимоги ЄС.

Чорногорія вже цієї осені може запровадити візовий режим для громадян росії та білорусі в межах гармонізації свого законодавства з вимогами Європейського Союзу.

Про це повідомляє видання Dan

За інформацією видання, уряд країни найближчим часом може ухвалити відповідне рішення, а нові правила, ймовірно, набудуть чинності з 1 жовтня.

Зміни є частиною зобов'язань Чорногорії у межах переговорів про вступ до ЄС. До кінця 2027 року країна має привести свою візову політику у відповідність до правил Євросоюзу, відмовившись від безвізового режиму з державами, громадяни яких потребують віз для в'їзду до ЄС.

За даними Dan, на наступних етапах реформи візові вимоги можуть поширитися також на громадян Туреччини, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну та низки інших країн.

Наразі громадяни росії, білорусі та ще кількох держав можуть перебувати в Чорногорії без візи до 30 днів.

Водночас видання зазначає, що таке рішення може вплинути на туристичну галузь країни. За офіційною статистикою, у 2025 році російські туристи забезпечили 16,4% усіх ночівель іноземців у Чорногорії, поступившись лише громадянам Сербії.

 
РосіяЧорногорія

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