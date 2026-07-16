Іспанія виділить €570 млн на відбудову України

Україна та Іспанія домовилися про розширення фінансової та страхової підтримки проєктів відбудови.

Іспанія надасть 570 млн євро фінансової та страхової підтримки для реалізації проєктів з відбудови України. Відповідних домовленостей сторони досягли за підсумками п'ятого засідання Міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного та промислового співробітництва.

Про це оголосило профільне міністерство.

Пакет передбачає розширення можливостей для залучення іспанського фінансування до українських проєктів відбудови, а також створення умов для активнішої участі іспанського бізнесу в інвестиційних проєктах в Україні.

Зокрема, державне агентство Cesce збільшить ліміт страхового покриття операцій в Україні до 250 млн євро, що має стимулювати експорт обладнання, технологій і послуг та інвестиційну діяльність іспанських компаній.

Крім того, фінансова установа розвитку COFIDES управлятиме новою кредитною лінією на 100 млн євро для підтримки інвестицій приватного сектору.

Ще до 200 млн євро забезпечить Державний фонд інтернаціоналізації іспанських компаній (FIEM). Із цієї суми до 100 млн євро буде надано у вигляді кредитів, ще до 100 млн євро – у форматі грантової підтримки для проєктів за участю іспанських компаній.

За підсумками засідання Україна та Іспанія також підписали спільну декларацію про підтримку промислового відновлення та стійкості України. Документ передбачає розширення співпраці в межах ініціативи "Промисловий Рамштайн", розвиток партнерства між компаніями двох країн та інтеграцію українських виробників до європейських виробничих ланцюгів.